Milan, Origi vola in Belgio per curarsi. Chi sarà il sostituto di Leao contro il Napoli? (PODCAST)

Prosegue il cammino positivo in campionato del Milan, che sabato scorso ha superato di misura la Sampdoria al Ferraris per 1-2 conquistando la prima vittoria esterna in stagione. Tre punti pesanti per i rossoneri, rimasti in dieci uomini anche ad inizio ripresa per l'espulsione di Leao. L'attaccante portoghese dunque sarà squalificato per il match previsto domenica sera contro il Napoli.

Di conseguenza Stefano Pioli dovrà trovare un sostituto considerando anche le assenze di Rebic e Origi, volato in Belgio per curarsi dall'infortunio subito pochi giorni fa. Nel mezzo, però, c'è anche la sfida di Champions League in programma mercoledì pomeriggio a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Un impegno da non sottovalutare e da trasformare nei primi tre punti europei stagionali.

