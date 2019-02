Milan, Paquetà l’indispensabile: con Suso e Calha in calo, l’uomo allegria può essere il brasiliano

35 milioni ben spesi. L’investimento Paquetà ha già cominciato a dare i suoi frutti. Contro la Roma, all’Olimpico, l’ex Flamengo si è messo nuovamente in bella mostra, inventando dal nulla l’assist al bacio per il momentaneo vantaggio di Piatek. Il Milan ha bisogno delle sue giocate. Perché va bene lo spirito operaio elogiato da Gattuso, ma per riaccomodarsi nel salotto delle grandi d’Europa - osserva La Gazzetta dello Sport - servono anche i colpi esibiti dal brasiliano.

INDISPENSABILE - Le prestazioni del 21enne stanno confermando le sensazioni di Rino, impressionato dalle qualità tecnico-tattiche del classe ’97. Proprio grazie a questa completezza e alle garanzie offerte sin dalla prima uscita in Coppa Italia contro la Sampdoria, Paquetà ha semplificato le scelte dell’allenatore, che lo ha schierato titolare in tutte e sei le partite del 2019. Lucas, dunque, ha bruciato le tappe, diventando subito una pedina indispensabile nello scacchiere gattusiano.

NUOVO MODULO - C’è da aspettarsi che possa diventarlo ancora di più, visto la fase delicata attraversata da Calhanoglu e Suso. In attesa che l’8 e il 10 tornino a girare come sanno, l’uomo allegria può e deve essere Paquetà. A Gattuso il compito di studiare soluzioni alternative che possano esaltare ulteriormente le doti del centrocampista carioca. La più suggestiva è un 4-2-3-1 con Lucas avanzato sulla linea dei trequartisti: la posizione è l’ideale per inventare e cercare la porta.