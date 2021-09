Milan penalizzato in Europa. Dal Manchester all'Atletico: ecco il dossier degli errori arbitrali

Andando a ritroso negli anni, e nelle ultime esperienze del Milan in ambito europeo, scopriamo che iniziano a essere un po’ troppi gli episodi arbitrali contro i rossoneri. Sfortuna? Poco peso a livello politico dopo essere usciti dal calcio d’élite a causa degli scarsi risultati delle ultime stagioni? Chi lo sa…fatto sta che il Diavolo è stato penalizzato molto, sia ieri che nella storia recente. Ecco il dossier dei più importanti errori degli ultimi anni ai danni del Milan in Europa.

Arsenal - Milan 3-1 del 15 marzo 2018

Il Milan dopo aver perso 0-2 l’andata degli ottavi di finale di Europa League, va all’Emirates cercando l’impresa. L’allora squadra allenata da Gennara Gattuso gioca bene e segna dopo 35 minuti con Hakan Calhanoglu. Il Milan ci crede e ha riaperto il discorso qualificazione. Dopo pochi minuti però, il giudice di porta (allora non c’era ancora il VAR nelle partite di Europa League) segnala all’arbitro un calcio di rigore per un presunto (era inesistente) contatto Ricardo Rodriguez-Danny Welbeck. Jonas Eriksson, direttore di gara, aveva deciso di far proseguire, ma si fece convincere dal suo assistente e concesse il penalty. Lo stesso Welbeck trafisse Gianluigi Donnarumma e spense di fatto le speranze di rimonta del Milan. L'attaccante dell’Arsenal non segnava in Europa dall’ottobre 2014 e dopo quasi 4 anni ritrovò la rete proprio contro i rossoneri. Nel finale la squadra inglese segnò anche con Granit Xhaka e nuovamente con Welbeck.

Manchester United - Milan 1-1 dell’11 marzo 2021

Andata degli ottavi di finale di Europa League. Il Milan di Stefano Pioli arriva alla sfida di Old Trafford incerottato, con tante assenze, ma disputa una buona gara e fa la sua onesta figura. Nel primo tempo il Milan gioca bene e avrebbe meritato anche il vantaggio. A dire il vero il vantaggio, dopo 11 minuti, era arrivato, ma venne annullano per un presunto controllo di braccio di Franck Kessie prima del tiro che trafisse Dean Henderson, portiere del Manchester United. L’arbitro sloveno, Slavko Vinčić, prima conferma il gol e poi, richiamato al VAR, lo toglie. Le immagini non chiariscono bene se l’irregolarità di Kessie ci fosse oppure no. I dubbi restano molti e a tanti la rete è apparsa regolare. Nel secondo tempo gli inglesi segnarono con Amad Diallo e il Milan pareggiò nel finale con Simon Kjaer. Il ritorno di San Siro si concluse 0-1 per il Manchester United con gol di Paul Pogba che permise alla squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer di avanzare ai quarti di finale.

Liverpool - Milan 3-2 del 15 settembre 2021

Partita questa che segna il grande ritorno dei rossoneri in Champions League dopo oltre 7 anni di assenza. Il Milan va subito sotto dopo una deviazione di Fikayo Tomori su un tiro ravvicinato scoccato da Trent Alexander-Arnold. Al minuto 13, l’arbitro polacco Szymon Marciniak, concede un calcio di rigore al Liverpool per un fallo di mano di Ismael Bennacer in seguito a un tiro da fuori di Andrew Robertson. L’algerino del Milan tocca si la palla, ma in maniera involontaria mentre si stava girando. Il rigore ci può stare, ma nel dubbio l’episodio viene fischiato contro il Diavolo. Mohamed Salah dal dischetto fallisce e in quel momento si resta 1-0 per il Liverpool. Poi il resto è storia recente. Milan avanti 1-2 alla fine del primo tempo grazie ai gol di Ante Rebic e Brahim Diaz, ‘Reds’ rimontano e sorpassano la squadra di Pioli con le reti dello stesso Salah e Jordan Hernderson.

Milan - Atletico Madrid 1-2 del 28 settembre 2021

L’arbitro turco Cüneyt Çakir ne combina di tutti i colori ai danni del Milan in questa seconda partita del girone di Champions League 2021/2022. Rossoneri in totale controllo del match ed avanti 1-0 grazie alla realizzazione di Rafael Leao, vengono penalizzati al minuto 29 dal secondo giallo estratto ai danni di Kessie. Ammonizione severa, per non dire inesistente, da parte di un arbitro che non usa buon senso e soprattutto non utilizza lo stesso metodo di giudizio. Nel secondo tempo infatti lo stesso pestone ai danni di Sandro Tonali, non viene nemmeno ravvisato dal direttore di gara che lascia proseguire il gioco. Il Milan dunque si trova costretto a giocare più di due terzi di partita con un uomo in meno. Nel finale gli spagnoli trovano il pareggio con Antoine Griezmann e il gol del sorpasso con un rigore realizzato da Luis Suarez. Su questo rigore, episodio avvenuto al minuto 94, succede il delirio. Çakir fischia la massima punizione in favore dell’Atletico Madrid dopo che la palla rimbalza sulla mano di Pierre Kalulu, senza ravvisare il tocco antecedente, sempre di mano, di Thomas Lemar. Le grandi proteste del Milan sono nulla dato che gli assistenti al VAR confermano il rigore, non accorgendosi nemmeno loro che è Lemar a toccare la palla per primo con la mano. L’Atletico vince 1-2 con questo regalo e condanna il Milan allo zero in classifica dopo i primi due incontri.



Oltre a questi episodi di campo, c’è da considerare anche l’esclusione dalle coppe europee per la stagione 2019/2020, dopo che i rossoneri erano arrivi quinti e qualificati in Europa League nella Serie A dell’anno precedente. Il tutto in seguito agli sviluppi della vicenda riguardante il Fair Play Finanziario. Insomma, il Milan e la UEFA negli ultimi anni non vanno molto d’accordo. Il problema – forse – non era la Super Lega, ma la gestione a livello europeo del mondo calcio.