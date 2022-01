Milan, Pioli ha di nuovo la possibilità di scegliere in attacco: le possibili mosse contro la Roma

Dopo alcune settimane in cui da Milanello arrivano spesso notizie negative, il nuovo anno è iniziato con tre aggiornamenti positivi dal Centro sportivo di Carnago: oltre a Davide Calabria, che è stato il primo a tornare in gruppo, anche Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Rafael Leao hanno infatti ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni e dunque saranno regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di giovedì contro la Roma.

IL PEGGIO ALLE SPALLE - Lo svedese è stato tra i tre quello che è stato fuori meno tempo visto che ha saltato solo l'ultima sfida del Diavolo del 2021 in casa dell'Empoli: come previsto il sovraccarico al ginocchio non era nulla di grave e il giocatore ha potuto recuperare senza grossi problemi durante la sosta per le festività natalizie. Leao è invece fuori dal 4 dicembre quando, nella gara contro la Salernitava, ha riportato una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra che ha poi causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale. Tra i tre, quello che è rimasto in infermeria più tempo è stato invece Rebic, il quale non gioca una partita ufficiale addirittura dal 7 novembre per un problema al flessore.

VERSO LA ROMA - Il più felice di tutti dei loro recuperi è certamente Stefano Pioli che potrà avere di nuovo l'imbarazzo della scelta nel reparto offensivo: a parte Pellegri, sono tutti a disposizione, anche se ovviamente il croato e il portoghese non potranno essere al 100%. In vista del match contro la Roma, Rebic dovrebbe quindi partire dalla panchina, mentre Leao si gioca una maglia da titolare con Messias (con l'ex Lille dal primo minuto, Saelemakers giocherà a destra, con il brasiliano invece verrà dirottato sulla sinistra). L'unico dei tre che giocherà sicuramente dall'inizio è Ibrahimovic, alle cui spalle ci sarà Brahim Diaz.