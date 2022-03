Milan, Pioli ora ha scelta davanti: Ibra e Giroud pronti per lo sprint finale

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Dopo aver vinto in maniera corsara l’importante sfida di Napoli contro la squadra di Luciano Spalletti, per il Milan è tempo di pensare al finale di campionato. Stefano Pioli e la società guardano con ottimismo al futuro prossimo e alle 10 partite che mancano in Serie A, che possiamo tranquillamente definirle tutte ‘finali’. Finali perché in palio c’è lo scudetto, e mai come in questa stagione, i dettagli possono fare la differenza. Perciò tutte le sfide devono essere preparate in maniera attenta e minuziosa, proprio come si prepara un ultimo atto di qualsiasi competizione. L’ottimismo deriva anche dal fatto che è tornato a disposizione Zlatan Ibrahimovic, e dunque il tecnico rossonero potrà scegliere – salvo ulteriori problemi fisici – fra lo svedese e Olivier Giroud.

IBRAHIMOVIC E GIROUD SONO PRONTI PER LO SPRINT CONCLUSIVO

Uscito con una caviglia malconcia dalla sfida contro il Napoli, Giroud stringerà i denti e ci sarà contro sabato sera contro l’Empoli. Ibra invece in questi giorni di allenamento si sta concentrando per ritrovare una forma fisica e una condizione che gli permetta in campo di rendere al meglio. Contro i toscani l’obiettivo personale dello svedese è quello di mettere minuti nelle gambe, e perché no anche tornare al gol in casa, cosa che gli manca dal 12 settembre, ossia dalla sfida interna vinta per 2-0 sulla Lazio di Maurizio Sarri. Pioli adesso ha scelta davanti. Starà a lui gestirli bene per farli rendere al meglio. Il Milan ha bisogno di entrambi per continuare a coltivare il sogno di vincere il campionato.