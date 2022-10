Milan, Pioli ritrova De Ketelaere e studia come sostenerlo (PODCAST)

MilanNews.it

Arriva finalmente una buona notizia da Milanello dove questa mattina Charles De Ketelaere è tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi recuperato per il match di sabato contro il Monza. Vedremo se partirà titolare o se inizierà dalla panchina, ma si tratta di un rientro importante per i rossoneri in quanto darà maggiori possibilità di scelta in avanti a Stefano Pioli.

