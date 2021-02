Milan, Pioli si gode il jolly Leao: se trova continuità può diventare un top player

Quando c'è qualche assenza in attacco, Stefano Pioli può stare tranquillo perchè Rafael Leao sta dimostrando in questa stagione di poter giocare ovunque e sostituire chiunque: prima punta, attaccante esterno a sinistra, attaccante esterno a destra e ora anche trequartista. E la cosa più importante è che ovunque viene schierato il portoghese gioca bene e molto spesso è anche decisivo.

PROGETTO DI CAMPIONE - Come riporta questa mattina Tuttosport, Leao è senza dubbio un progetto di campione: il suo talento è immenso, ha velocità, forza fisica e ottime qualità tecniche. Insomma ha tutto per diventare un vero top player, deve solo imparare ad essere più continuo, anche all'interno di una partita. Su questo aspetto deve crescere ancora molto e Pioli sta lavorando duramente per cancellare queste "pause" del portoghese.

ATTEGGIAMENTO DIVERSO - Rispetto alla scorsa annata, Leao ha migliorato anche il suo atteggiamento in campo: adesso gioca e si allena con uno spirito diverso, è più determinato e gli effetti si vedono sul suo rendimento. Ora il portoghese sta superando anche Rebic nelle gerarchie per essere titolare sulla fascia sinistra. Ma ovunque gioca Leao fa bene e per Pioli questa è la cosa più importante.