Milan, Pioli sorride: il tuttofare Tonali torna dopo la squalifica. E Bennacer è già a Milanello

In vista del fondamentale match di domenica sera contro la Juventus, Stefano Pioli può tornare a sorridere per il rientro di due giocatori: uno è Sandro Tonali e l’altro è Ismael Bennacer. Dopo l’arrabbiatura per la sconfitta contro lo Spezia dovuta anche a un furto arbitrale ai danni dei rossoneri, mister Pioli ha cercato di ricompattare il gruppo in questi giorni a Milanello sperando di ricevere delle buone notizie, anche sotto il punto di vista del mercato. Le buone notizie in effetti ci sono state.

TONALI TORNA DOPO LA SQUALIFICA. L’ALGERIA VIENE ELIMINATA DALLA COPPA D’AFRICA

Una delle news positive era risaputa, ossia il rientro in squadra del tuttofare Tonali dopo aver scontato la squalifica nel nefasto match contro la squadra di Thiago Motta. Quella contro lo Spezia è stata per ora l’unica partita saltata da Tonali in stagione. Più presente di lui è rimasto solo Alexis Saelemaekers, che le ha giocate tutte. L’ex Brescia tornerà titolare contro la Juventus, e con tutta probabilità, ci sarà Tiémoué Bakayoko a fargli da spalla in mezzo al campo. La seconda buona notizia invece riguarda Ismael Bennacer (che è già rientrato a Milano e ha svolto un defaticante a Milanello) e la Coppa d’Africa. La sua Algeria, nonostante fosse una delle favorite per la vittoria finale essendo anche campione in carica, è stata mestamente eliminata al girone dopo un solo punto conquistato nelle 3 gare disputate. Pioli riavrà a disposizione anche lui, e probabilmente lo porterà in panchina contro i bianconeri. L’emergenza a centrocampo sembra essere passata.

IL MERCATO

Se per il centrocampo Pioli può sorridere, così non è per la difesa. Vero è che Alessio Romagnoli è guarito dal Covid, ma è anche vero che mancano sempre i due titolari (Kjaer e Tomori). Per questo motivo il tecnico gradirebbe un rinforzo nel reparto difensivo. La società, con Paolo Maldini su tutti, sta cercando di accontentare Pioli, anche se avendo un budget ristretto, non è facile individuare il profilo giusto da andare a prendere. Ci sono ancora 10 giorni di mercato, che possono risultare decisivi per le sorte della stagione rossonera.