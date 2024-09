Milan, Pulisic rientrerà solo giovedì. Possibile riposo contro il Venezia per averlo al top contro Liverpool e Inter

Sono diversi i giocatori del Milan convocati in nazionale e tra questi c'è anche Christian Pulisic che è stato convocato dagli Stati Uniti per le due amichevoli contro Canada e Nuova Zelanda (gli USA non giocano le qualificazioni al Mondiali in quanto sono già qualificati come nazione ospitante). Si tratta delle prime gare del nuovo ct Mauricio Pochettino che, oltre a Pulisic, ha chiamato anche un altro rossonero, vale a dire Yunus Musah.

GIOVEDÌ' A MILANO - Gli Stati Uniti giocheranno la seconda partita a Cincinnati nella notte italiana tra martedì e mercoledì e quindi il rientro a Milano dei due giocatori del Milan avverrà solo nella giornata di giovedì, quindi a poche ore dal match di campionato del Diavolo contro il Venezia che è in programma sabato alle 20.45 a San Siro. Un anno fa è successa praticamente la stessa cosa, ma la prima gara dopo la sosta era il derby e quindi Pulisic venne schierato dal primo minuto, giocando però una delle sue peggiori partite in maglia rossonera.

L'IDEA DI FONSECA - Per evitare che questo possa ripetersi, come riferisce gazzetta.it, l'idea di Paulo Fonseca sarebbe quella di dargli un po' di riposo e di farlo quindi sedere inizialmente in panchina contro i veneti, così da fargli recuperare un po' di energie e averlo poi al top nelle successive sfide contro Liverpool e Inter. Si tratta di uno scenario piuttosto logico e saggio, l'unico problema potrebbe essere che il suo sostituto, vale a dire Samuel Chukwueze, tornerà a Milano solo mercoledì dopo gli impegni con la sua Nigeria.