Milan, quindici giorni per completare il calciomercato. Il trequartista ha la priorità

Mancano quindici giorni e poi si concluderà anche questa sessione di calciomercato. Il Milan è partito da una buona base, l’ha confermata nei mesi di giugno e luglio con le acquisizioni di Tonali, Tomori, Giroud, Ballo Tourè, Diaz e Maignan, ora però dovrà completare la rosa di Stefano Pioli. Cosa serve ai rossoneri e cosa potrebbe realmente arrivare entro il 31 agosto? Il Milan prenderà ancora 3-4 giocatori, con l’acquisto migliore che potrebbe essere il trequartista.

Un uomo di qualità e che possa alzare il livello dell’attacco. Serve un giocatore che possa anche portare entusiasmo alla piazza, che vorrebbe un ultimo squillo di mercato per vivere la stagione con meno apprensione e provare a chiudere nuovamente tra le prime quattro posizioni. La squadra è a buon punto, come dimostrano le sei amichevoli estive, ma l’innesto di altri 3-4 giocatori sarebbe importante per i cambi di Pioli, che continua a svolgere un ottimo lavoro. Adli e Florenzi sono sempre più vicini, questa potrebbe essere la settimana giusta per chiudere i due affari e probabilmente averli a disposizione entro la prima di campionato. Lavori in corso per Paolo Maldini e Frederic Massara.