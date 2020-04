Milan, Rangnick svela: "Nessun accordo raggiunto, ma contatti in passato"

Ralf Rangnick sì, Ralf Rangnick no, poi ancora sì. Le voci sul futuro dell'ex tecnico del Lipsia accostato alla panchina rossonera si rincorrono da settimane e assomigliano sempre più ad un percorso sulle montagne russe. Negli ultimi giorni le quotazioni del tedesco sono nuovamente in ascesa, apparendo il candidato numero uno a guidare il Diavolo nella prossima stagione, il cui inizio è ancora ignoto. L'attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, però, per il momento smentisce e ai microfoni di MDR ha parlato anche del proprio futuro, visto il noto interesse del Milan nei suoi confronti: "Non c’è niente di vero su un mio accordo raggiunto con il club rossonero. C’erano stati dei contatti in passato ma niente di concreto".