Milan, riecco Giroud: torna e segna subito. E primi minuti con Ibra...

Durante la sosta per le nazionali, Olivier Giroud ha lavorato duramente per smaltire il mal di schiena e per ritrovare la forma migliore dopo che il Covid e la lombalgia avevano condizionato parecchio il suo rendimento nelle ultimo mese. Ora il francese sta meglio, ieri è tornato in campo e lo ha fatto facendo la cosa che sa fare meglio, cioè segnare. Nonostante la sua lunga e vincente carriera, l'ex Chelsea continua ad essere affamato di gol e di successi.

LA SCHIENA VA MEGLIO - In merito alle sue condizioni, Giroud, che con la rete di ieri è salito a quota tre marcature in maglia rossonera, ha spiegato al termine della sfida contro il Verona: "Sto bene, la mia schiena sta meglio. Sono quasi al 100%, diciamo al 90, ho aspettato tanto questo momento e ora voglio solo far bella figura e aiutare la squadra a vincere. Mi sento sempre meglio, in queste settimane ho sentito grande frustrazione, ora sono felice: corro negli spogliatoi a gioire con i miei fratelli" le parole del francese riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

PRIMA VOLTA - eri sera contro il Verona, Stefano Pioli ha potuto schierare per la prima volta insieme Giroud e Zlatan Ibrahimovic. La loro permanenza in campo insieme è durata pochi minuti, ma da una loro combinazione è nato il gol del 3-2 rossonero. Nel post-partita, Olivier ha parlato così dello svedese: "Ibra è un grandissimo attaccante. Spero di giocare ancora tante volte con lui". La speranza del francese è la stessa di Pioli e dei tifosi milanisti.