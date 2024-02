Milan, riecco Kalulu dopo 119 giorni. Pierre una delle soluzioni per limitare i troppi gol subiti?

vedi letture

Pierre Kalulu sarà convocato per Milan-Atalanta di domani sera, tornando così a disposizione ben 119 giorni dopo da quel Napoli-Milan del 29 ottobre 2023, quando nel primo tempo del match rimediò una lesione del tendine retto femorale sinistro: il 2 novembre il francese si era quindi sottoposto ad operazione chirurgica per risolvere il problema. Da comunicato Milan i tempi di recupero erano previsti in quattro mesi, quindi c'è addirittura un anticipo sulla tabella di marcia. Preso atto della notizia positiva è comunque bene non voler correre e bruciare le tappe, considerando anche che ci vorrà ancora qualche partita prima che Pierre possa tornare in piena forma. Thiaw docet.

E allora perché la domanda, banale e sempliciona, del titolo? Perché, rispettando ovviamente i suoi tempo, Kalulu, insieme a Tomori, è l'unico difensore che negli anni ha dimostrato di poter reggere un modo di giocare abbastanza spregiudicato. Rispetto alla stagione in cui Pierre era titolare indiscusso col compagno inglese, quella dello Scudetto, il Milan è andato in una direzione ancora più "estrema" e da high risk/high rewards. Solo che negli ultimi mesi, complici infortuni, errori tecnici e caratteristiche dei calciatori impiegati, i rischi sono stati fin troppi.

Il dibattito sul Milan di Pioli è di come sia troppo frenetico, incapace di gestire e di leggere le pieghe della partita, avventurandosi in accelerazioni, offensive e difensive, non richieste. Se da un lato è un po' triste constatare che più di tanto, anche se si parla molto di correttivi e analisi, non ci si discosti da questo modo di essere, dall'altro è bene anche fare buon viso a cattivo gioco. Se i difetti strutturali probabilmente rimarranno questi fino a fine anno bisogna allora cercare di tirare fuori il massimo da chi ha dimostrato di essere già a suo agio in situazioni che mettono in difficoltà altri (ma non, solo, per colpa loro ovviamente).

Il ritorno di Pierre potrebbe essere quindi fondamentale, soprattutto perché il tema ruolo, ad oggi, sembra essersi "stabilizzato". A destra il Milan ha Calabria, un ottimo Florenzi ed il giovane Jimenez; sarebbe buffo se Kalulu venisse impiegato nuovamente sull'esterno invece che in mezzo, dove effettivamente c'è tanto bisogno di uomini. Gli dovrà essere dato qualche giorno e qualche partita di rodaggio, ma il suo ritorno (insieme a quelle di Tomori ormai imminente) rappresenta una possibile svolta per il problema dei troppi gol subiti. Certo, un'emorragia non la si cura di certo con una fasciatura... Ma in tempi difficili è bene stringere i denti e fare tesoro di ogni risorsa.