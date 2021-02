Milan, Romagnoli è alla ricerca della continuità: stasera altro test importante

Prestazioni altalenanti, critiche che arrivano nonostante gli ottimi risultati complessivi di squadra: è questa la stagione che sta vivendo Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, dopo aver saltato le prime partite a causa di una lesione al polpaccio, ha ritrovato, come giusto che sia, il posto da titolare al centro della difesa nello scacchiere tattico di mister Stefano Pioli. Dal rientro in squadra nella partita del derby d’andata contro l’Inter del 17 ottobre, Romagnoli, è sempre stato schierato titolare in campionato, ad eccezione di 2 partite, contro il Verona dove non era disponibile e contro l’Atalanta dove era squalificato. In entrambe le partite il Milan non ha vinto ottenendo un punto contro gli scaligeri. Per Pioli il capitano rossonero non si discute.

DISCUSSIONE. Ciò che viene “rimproverato” a Romagnoli, da parte della critica e di una fetta di tifoseria, è la mancanza di continuità nel fornire prestazioni ad alto livello, prestazioni da Milan. Romagnoli non è un grande marcatore nello stretto ma ha doti più di impostazione della manovra, questo Pioli lo sa e perciò non ci rinuncia. Altro punto su cui si discute molto è la personalità del ragazzo. Secondo alcuni non è adatto a fare il capitano perché non ha quel carisma necessario per guidare il gruppo, sia in campo che fuori. Ma Pioli va avanti per la sua strada e non rinunica al suo capitano, impegnato stasera in Europa League contro la Stella Rossa, altro segnale di fiducia e di grande feeling. Tra i pochi giocatori che l'allenatore rossonero confermerà in Europa, dopo la sconfitta di La Spezia, c'è proprio Romagnoli, insieme a Gigio, Theo e Bennacer. Fiducia nel capitano.

QUESTIONE CONTRATTO

Questa questione non è da sottovalutare perché l’accordo fra Romagnoli e la società di via Aldo Rossi scadrà fra meno di un anno e mezzo, nel giugno 2022. Con un procuratore come Mino Raiola, il Milan non può stare tranquillo sotto questo punto di vista. La trattativa per il rinnovo è ancora in fase embrionale, ma comunque è iniziata. Il giocatore è un patrimonio della società dato che il suo valore di mercato oscilla fra i 30 e i 35 milioni di euro. La società deve fare di tutto per non arrivare agli sgoccioli come per Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.