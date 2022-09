Milan, Saelemaekers e Messias hanno respinto gli attacchi del mercato e stanno convincendo Pioli

MilanNews.it

In questo inizio di stagione ci sono due giocatori che si stanno ben comportando nel Milan di Stefano Pioli. Nonostante gli scetticismi generali nei loro confronti, Alexis Saelemakeers e Junior Messias non stanno sfigurando. L’alternanza fra i due che il tecnico rossonero sta attuando, funziona.

HANNO RESPINTO GLI ATTACCHI DERIVANTI DAL MERCATO

Nel corso dell’estate sono tanti i nomi che si sono fatti per la fascia destra del Milan. Da Domenico Berardi a Marco Asensio, passando anche per Isco e Riyad Mahrez. Nonostante ciò però, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno confermato il belga e il brasiliano sotto indicazioni dello stesso Pioli. Il mister del Diavolo alterna Saelemakers e Messias adattandoli alle caratteristiche dell’avversario di turno. Per adesso entrambi hanno giovato della concorrenza altrui trovando anche buona continuità in termini di gol e assist. L’arrivo di Sergino Dest – che può giocare anche alto a destra – non ha scalfito minimamente Saelemaekers e Messias, che possiamo a tutti gli effetti, considerare dei fedelissimi di Pioli.

I NUMERI STAGIONALI DEI DUE

Saelemaekers conta 8 presenze su 9 in questa stagione per un totale di 371 minuti giocati. Il belga ha realizzato 2 gol (entrambe in Champions League contro Salisburgo e Dinamo Zagabria) e fornito un assist ai compagni. La sua pecca è sempre stata la poca incisività sotto porta, ma in questa stagione il ritmo sembra molto diverso rispetto al passato. Continuando così Alexis potrebbe dire la sua anche per disputare da titolare i Mondiali con il Belgio che si giocheranno in Qatar fra novembre e dicembre.

Messias invece è sceso in campo in tutte e 9 le partite giocate fin qui dal Milan. Il brasiliano ha totalizzato per ora 408 minuti, segnando una rete nella vittoriosa trasferta per 1-2 contro la Sampdoria.

Pioli e tutto l’ambiente del Diavolo sono soddisfatti del rendimento dei due esterni. Continuando così, il Milan in questa stagione non avrà grossi problemi su quella fascia.