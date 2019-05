Milan, senza Paquetà si complica ancora di più la già difficile ricorsa al quarto posto

Lunedì contro il Bologna, il Milan è tornato finalmente a vincere e ha tenute vive le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League, ma ha perso Lucas Paquetà fino alla fine del campionato: il brasiliano è stato infatti espulso per una "manata leggera" all'arbitro Di Bello ed è stato squalificato per tre giornate (due per il rosso e una per l'ammonizione da diffidato). La sua stagione si conclude quindi qui e per i rossoneri è un brutto colpo visto che da quando è arrivato a gennaio l'ex Flamengo ha dimostrato di essere uno dei pochi in grado di dare un po' di fantasia e imprevedibilità alla manovra milanista.

NOVE PUNTI - Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, senza Paquetà si complica ancora di più la già difficilissima rincorsa al quarto posto del Diavolo: al Milan servono 9 punti nelle ultime tre giornate di campionato contro Fiorentina, Frosinone e Spal e poi sperare che l'Atalanta non faccia più di sei punti. La strada è davvero in salita sia perchè i rossoneri continuano a faticare parecchio nelle loro partite, sia perchè i bergamaschi di Gasperini sono in un ottimo momento di forma.

ASSENZE - Sabato sera al Franchi contro i viola, Rino Gattuso, oltre che Paquetà, rischia di non avere a disposizione nemmeno Lucas Biglia, uscito per infortunio contro il Bologna: gli esami hanno escluso fratture o lesioni, ma un suo recupero per la trasferta di Firenze appare piuttosto complicato. C'è poi da capire cosa deciderà di fare il tecnico rossonero con Bakayoko dopo la dure lite in panchina di lunedì, altrimenti dovrà puntare dal primo minuto su Josè Mauri.