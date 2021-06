Milan, settimana decisiva per Diaz: club vicini all’accordo, arriverà in prestito con diritto di riscatto

E adesso tocca a Brahim Diaz. Preso Maignan e riscattato Tomori, il Milan vuole ora riportare a Milanello il "jolly" iberico, tornato virtualmente al Real Madrid dopo la fine del prestito con i rossoneri. Il trequartista ha convinto tutti, da Stefano Pioli ai dirigenti di via Aldo Rossi, che da settimane stanno trattando con i Blancos.

ACCORDO VICINO - Come riporta il quotidiano Tuttosport, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per Brahim Diaz. I due club non hanno mai interrotto i contatti e stanno arrivando alla soluzione definitiva. Il giocatore classe ’99 si trasferirà al Milan in prestito con diritto di riscatto, resta solo da stabilire la cifre per l’acquisto a titolo definitivo (anche in questo caso l’intesa è vicina).

PUNTO DI FORZA - Insomma, è solo questione di giorni. Non dovrebbero esserci dubbi sul futuro di Diaz, il quale non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere in rossonero. Il giovane spagnolo si è messo in bella mostra nel suo primo anno in Italia, guadagnandosi sul campo la fiducia di tutto l’ambiente. Sarà un valore aggiunto per il Milan di Pioli.