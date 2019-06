Milan, Sheva chiama Maldini e gli consiglia Mykolenko: il giovane terzino sarà oggetto di ulteriori valutazioni

Daniele Piraino non è solo l'agente di Amadou Diawara, ma tra i suoi assistiti ha anche Vitalij Mykolenko, terzino sinistro della Dinamo Kiev: si tratta di un classe 1999, coetaneo di Gigio Donnarumma, che si è messo in mostra nell'ultima stagione con la maglia della squadra ucraina nonostante la giovane età e ha saputo anche conquistare la maglia dell'Ucraina (ha esordito il 20 novembre scorso nell’amichevole contro la Turchia).

SUGGERIMENTO - Alla guida della nazionale ucraina c'è un certo Andriy Shevchenko, il quale ha chiamato il suo ex compagno di squadra al Milan, Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico milanista, e gli ha consigliato l'acquisto di Mykolenko. L'ex capitano rossonero, come riporta gazzetta.it, si è mostrato molto interessato dal suggerimento di Sheva e per questo il giovane terzino sinistro sarà oggetto di ulteriori valutazioni.

TERZINO E CENTRALE - In questa stagione, Mykolenko ha raccolto 32 presenze, fornendo cinque assist e segnando anche un gol in Europa League contro il Rennes. Finora, nella sua giovanissima carriera, è stato schierato soprattutto da terzino sinistro, ma è in grado di fare anche il difensore centrale. Si tratta di un talento di grande prospettiva, ma forse non ancora pronto per fare il titolare in un campionato difficile come quello italiano.