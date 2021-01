Milan, si ferma anche Kjaer: Tomori verso il debutto da titolare contro il Bologna

Il Milan continua ad essere falcidiato dagli infortuni: gli ultimi due in ordine di tempo sono stati quelli di Simon Kjaer e Brahim Diaz che martedì nel derby di Coppa Italia hanno riportato entrambi un problema muscolare che li costringerà a saltare sicuramente la trasferta di sabato sul campo del Bologna.

TOCCA A TOMORI - Con lo stop del difensore danese, Stefano Pioli dovrà decidere chi affiancherà capitan Romagnoli contro i rossoblu. Secondo Tuttosport, sono parecchie le chance di vedere dal primo minuto il neo acquisto Fikayo Tomori che ha già fatto vedere ottime cose nel derby di Coppa Italia quando è entrato in campo proprio al posto dell'infortunato Kjaer. Per l'inglese, arrivato nei giorni scorsi a Milanello in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, si tratterebbe dell'esordio da titolare con la maglia del Milan.

CHE DEBUTTO! - Il debutto contro l'Inter di Tomori è stato più che positivo: il giovane centrale milanista, che oggi verrà presentato ufficialmente, ha affrontato senza paura attaccanti importanti come Lukaku, Sanchez e Lautaro Martinez, mettendo in mostra un ottimo fisico e una grande velocità nei recuperi. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, i rossoneri potrebbero aver trovato un ottimo difensore non solo per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro.