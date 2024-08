Milan, si lavora anche alle uscite: sirene inglesi per Adli. No di Origi alla Turchia, sondaggi per Ballo-Touré

vedi letture

"Se non esce nessuno non entra nessuno: le liste dettano la strategia del Milan sul mercato": con questo articolo pubblicato ieri da Milanews.it (CLICCA QUI PER LEGGERLO) vi abbiamo spiegato che il club rossonero, prima di fare nuovi acquisti, dovrà fare delle cessioni. Per questo motivo, in via Aldo Rossi sono al lavoro da settimane per provare a chiudere qualche uscita. Qualcosa è già stato fatto, ma altro va fatto per fare spazio a nuovi rinforzi.

SIRENE INGLESI PER ADLI - Tra i giocatori che potrebbe andare via c'è Yacine Adli che nelle scorse settimane è stato cercato da un club arabo (l'Al Shabab), ma non sembra attratto dall'idea di andare a giocare in Saudi League. Sul francese, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero però anche due club di Premier League che hanno chiesto informazioni negli ultimi giorni.

ESUBERI DA PIAZZARE - Il Milan sta lavorando poi anche per piazzare alcuni esuberi che ormai da tempo non fanno parte del progetto tecnico milanista. Tra questi ci sono per esempio Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, che hanno giocato l'ultima stagione in prestito rispettivamente a Nottingham Forest e Fulham. Il belga ha proposte dalla Turchia, ma continua a rifiutarle, mentre il terzino senegalese è stato sondato dall’Ipswich Town, club neo promosso in Premier, da un paio di società della Championship e anche da due squadre turche.