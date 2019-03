Milan stanco, possibile turnover contro il Chievo: Laxalt al posto dello squalificato Rodriguez, spazio anche per Conti, Biglia e Castillejo

Dopo il sofferto successo contro il Sassuolo, che ha comunque permesso al Milan di superare l'Inter in classifica al terzo posto, Rino Gattuso ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi che si ritroveranno domani pomeriggio a Milanello per iniziare a preparare la gara di sabato in casa del Chievo. Rispetto alle ultime partite, contro i neroverdi, i rossoneri sono apparsi un po' stanchi, cosa più che naturale visto che da inizio 2019 a oggi hanno già disputato 11 partite.

NOVITA' DI FORMAZIONE - Il Milan deve ritrovare brillantezza e per questo motivo Gattuso sembra intenzionato a fare un po' di turnover nel prossimo match contro il Chievo: lo riferisce Tuttosport che spiega che a Verona potrebbero trovare spazio dal primo minuto Conti, Biglia e Castillejo. I primi due hanno ormai pienamente recuperato dai rispettivi infortuni e per questo potrebbero prendere il posto di Calabria e Bakayoko, quest'ultimo apparso un po' appannato contro il Sassuolo.

SCELTA OBBLIGATA - Per quanto riguarda Castillejo, lo spagnolo potrebbe sostituire in attacco uno tra Calhanoglu e Suso, entrambi bisognosi di un po' di riposo. Un'altra novità di formazione sarà invece obbligata: Ricardo Rodriguez non sarà infatti a disposizione per squalifica e quindi Diego Laxalt dovrebbe trovare spazio al suo posto sulla fascia sinistra. In casa rossonera, serve ricaricare un po' le batterie, anche perchè, dopo il Chievo, il Milan è atteso dall'importantissimo derby contro l'Inter.