Milan, Suso aspetta una chiamata: lo spagnolo pronto a trattare il rinnovo, il nodo è la clausola

Suso va, Suso resta, questo è il dilemma. Uno dei tanti a dire il vero. Il futuro dello spagnolo è ancora tutto da decifrare. E non è detto che sia colorato di rossonero. Al momento, il giocatore è in vacanza, ma è in costante contatto con il suo agente, Alessandro Lucci, per capire quando ci sarà la possibilità di incontrare nuovamente la dirigenza milanista.

IN SOSPESO - Insomma, Suso attende buone nuove da via Aldo Rossi sul fronte rinnovo. Come riporta il quotidiano Tuttosport, a partire da lunedì ogni giorno potrà essere quello buono per un vertice con i nuovi dirigenti del Milan. Con Leonardo - che aveva avuto delle discussioni con lo stesso calciatore - le cose non erano andate benissimo a causa delle richieste dell’entourage dell’esterno iberico (ingaggio da 6 milioni di euro). Alla risposta negativa del manager brasiliano era seguita quella altrettanto negativa di Lucci, che aveva detto no alla richiesta di eliminare la clausola rescissoria da 38 milioni presente sull’attuale accordo.

APERTURA - Adesso, però, con nuovi interlocutori, gli scenari potrebbero cambiare. Suso, che al Milan di trova bene, vuole ascoltare la proposta del club. Le parti potrebbero venirsi incontro sia per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore che per quanto riguarda la clausola, che potrebbe essere eliminata o alzata a una cifra che soddisfi tutti. Sempre che non arrivi una proposta ancor più vantaggiosa, magari dall’estero.