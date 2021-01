Milan, Theo Hernandez in cerca di riscatto: il derby come possibile trampolino per ripartire

La parola d’ordine è “riscatto”. Di squadra e non solo. Tanti (troppi) rossoneri, infatti, hanno deluso nell’ultimo match di campionato con l’Atalanta. Non solo i “gregari” ma anche molti titolarissimi, quelli che dovrebbero trascinare la squadra soprattutto nelle curve più complicate. Tra i campioni che hanno reso pochissimo contro la Dea c’è Theo Hernandez.

CERCASI CONDIZIONE - L’esterno francese, uno dei punti di forza della squadra di Pioli, non è riuscito a dare il solito contributo sul binario mancino, né in fase di spinta né tantomeno in ripiegamento. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Theo è alla ricerca della condizione migliore, dopo la falsa positività al Covid che lo ha frenato comunque.

RIPARTENZA - Hernandez è troppo importante per Pioli, che ha fondato il Milan anche sulle accelerazioni a tutta fascia dell’ex Real Madrid. Theo può sfruttare il derby - partita calda e sentitissima, anche in Coppa Italia - come trampolino per ripartire. I rossoneri hanno bisogno del suo apporto.