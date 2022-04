Milan, Theo pronto a dare tutto da qui alla fine: vuole anche ritrovare il gol che gli manca dal 9 gennaio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Meno brillante rispetto ai suoi standard, contro il Torino, anche Theo Hernandez ha sofferto e non ha reso al massimo. L’occasione per il terzino del Milan di tornare subito al top arriva già questo venerdì. A San Siro i rossoneri sfideranno il Genoa, squadra in piena lotta per la salvezza. Dopo due pareggi a reti bianche, contro i granata appunto e contro il Bologna, il Milan ha l’obbligo di rialzare la testa per continuare a lottare per lo scudetto. Tutti devono dare qualcosa in più, a partire da Theo Hernandez.

LA COPPIA THEO-LEAO È DA RITROVARE

La fatica che il Milan sta incontrando da qualche partita a questa parte a trovare la via del gol, è dovuta anche al fatto che sia Theo che Rafael Leao, nell’ultimo periodo non sono al top della condizione. Nei mesi di gennaio e febbraio i due avevano letteralmente fatto sfracelli, giocando alla grande e aiutando la squadra a suon di gol e assist. Ora la coppia è un po’ in affanno e i meccanismi tanto efficaci visti ad inizio 2022, vanno al più presto ritrovati. Sono tantissimi i match in cui i rossoneri hanno sfondato e sono stati più pericolosi a sinistra rispetto che a destra. L’arma Hernandez-Leao dovrà tornare a funzionare al meglio perché il sogno scudetto non è lontano da raggiungere ma si sarà da combattere fino alla fine.

I NUMERI IN STAGIONE

In 26 presenze stagionali in campionato, Hernandez ha segnato 4 gol e fornito 6 assist. In totale le partite giocate dal terzino francese per ora quest’anno sono 34 e gli assist 9. Numeri da centrocampista che lo portano ad essere considerato fra i laterali più forti in circolazione. I buoni numeri però da 5 partite sono completamente fermi. L’ultimo assist di Theo risale al 19 febbraio contro la Salernitana in campionato, mentre le ultime reti sono addirittura datate 9 gennaio, doppietta contro il Venezia in terra veneta. C’è da aggiornare al più presto questi numeri per continuare a sperare nello scudetto.