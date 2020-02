Milan, Thiago Silva come Ibra? L'agente non esclude il ritorno in rossonero, ma per ora è solo una suggestione

Dopo Ibrahimovic, che ha cambiato il Milan dal suo ritorno in rossonero, c'è un altro grande ex giocatore milanista che potrebbe varcare nuovamente i cancelli di Milanello: si tratta di Thiago Silva, che milita attualmente nel PSG, ma il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. E proprio in merito al suo futuro, l'agente del brasiliano, Paulo Tonietto, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com: "Con il Milan, Thiago ha un grande rapporto da sempre. E se non rinnovassimo con il Psg, tutto sarebbe possibile".

COME IBRA - Come spiega questa mattina Tuttosport, non è la prima volta che si parla del possibile ritorno al Milan di Thiago Silva, ma alla fine non si è mai concretizzato. Questa volta, però, le cose potrebbero andare diversamente e in casa rossonera potrebbe ritrovare Zlatan Ibrahimovic, con il quale è stato compagno di squadra sia nel Diavolo che al PSG. Se dovesse tornare a Milanello, il 35enne brasiliano farebbe una scelta molto simile a quella dello svedese, che ha deciso di chiudere la sua carriera in un grande club e non in un campionato "esotico".

NIENTE CONTATTI - Per il momento non si registrano comunque contatti concreti tra Thiago Silva e il Milan, si tratta solo di una suggestione, ma è innegabile, come ha dimostrato anche Ibra, che nella squadra milanista servano uomini forti come il brasiliano, in grado di ridare una mentalità vincente al Diavolo. Il difensore arriverebbe in rossonero a parametro zero, ma bisognerà capire se l'ad Ivan Gazidis darà il suo via libera ad un altro giocatore che ha superato abbondantemente i 30 anni.