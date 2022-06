Milan, Tomori e Kalulu certezze di un reparto difensivo che comunque va rafforzato

MilanNews.it

Con 31 gol subiti in 38 giornate, il Milan ha finito la scorsa Serie A da campione d’Italia e con la miglior difesa al pari del Napoli. Le prime certezze della retroguardia rossonera, in questo momento, si chiamano sicuramente Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Per entrambi i giocatori nei giorni scorsi si è iniziato a parlare di rinnovo di contratto. Il Milan vuole blindare i due giocatori: Tomori attualmente guadagna 2 milioni a stagioni e presto potrebbe passare a 3,5 milioni fino al 2026. Anche per Kalulu è possibile un prolungamento con aumento dell’ingaggio che passerà dagli attuali 500 mila euro a 1,5 milioni a stagione, sempre fino al 2026. Con loro il Milan ha chiuso la stagione scorsa e con loro intende ripartire. Poi abbiamo Simon Kjaer, destinato a fare l’uomo d’esperienza da utilizzare magari nelle partite più delicate. Difficile pensare che il danese possa fare il titolare fisso come prima dell’infortunio ai legamenti del ginocchio che lo ha colpito lo scorso 1 dicembre durante il match contro il Genoa.

IL MERCATO

A lasciare Milanello, e dunque il Milan, ci sarà sicuramente Alessio Romagnoli. Il classe 1995 si libererà a zero dato che non è arrivato il tanto vociferato rinnovo di contratto. Per quanto riguarda Matteo Gabbia c’è l’ipotesi di una cessione in prestito con diritto/obbligo di riscatto. La società rossonera preferisce mandare il difensore di Busto Arsizio a giocare in qualche squadra di Serie A piuttosto che tenerlo in naftalina per lunghi tratti della stagione. Tornerà poi Mattia Caldara. L’ex Venezia è giunto all’ultimo anno di contratto con il Milan, ma molto probabilmente verrà ceduto a titolo definitivo per una cifra piuttosto bassa. Anche probabilmente resterà in Serie A piuttosto che all’estero.

Per quanto riguarda le entrate invece, il grande obiettivo in difesa è sempre Sven Botman. Nelle ultime ore la pista che porta all’olandese del Lille si è complicata dato che il Newcastle ha messo sul piatto del club francese una cifra più alta rispetto a quella proposta da Paolo Maldini. L’offerta del Milan per ora è ferma a 25 + 5 di bonus. La dirigenza di via Aldo Rossi punta molto sulla forte volontà dello stesso Botman di vestire la maglia del Diavolo a partire da questa estate. Bisogna trovare un accorso con il Lille. Non sarà semplice dato che il Newcastle di Eddie Howe ha molta più disponibilità economica del Milan.

La difesa dunque, nonostante le certezze Tomori e Kalulu va comunque rafforzata. L’idea è quella di avere 3 centrali forti più Kjaer da utilizzare come ‘jolly’. In questo modo Stefano Pioli sarà soddisfatto e tranquillo per affrontare al meglio una stagione che vedrà il Milan impegnato nella difesa dello scudetto in Serie A, in Champions League e anche in Coppa Italia.