Milan, Tomori-Romagnoli ieri bene entrambi: sul gol preso non hanno colpe

Da diverse settimane si discute tanto su chi sarà il prossimo acquisto del Milan per il reparto difensivo. Sostituire Simon Kjaer infortunato è d’obbligo, anche numericamente dato che la stagione è ancora lunga ed è impensabile affrontarla con i soli Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia. I nomi sul taccuino di Paolo Maldini e dei suoi collaboratori sono molteplici: da Sven Botman ad Andreas Christensen, passando per Nikola Milenkovic e Mattia Caldara. In ogni caso, nonostante la sconfitta di misura contro il Napoli condita da aspre polemiche per il gol annullato nel finale a Franck Kessie, l’accoppiata di difesa Tomori-Romagnoli non ha fatto male.

PRESTAZIONE POSITIVA PER I DUE

Era da un po’ di tempo che entrambi i difensori del Milan non facevano una buona partita e non venivano promossi entrambi. Ieri contro il Napoli, Tomori e Romagnoli hanno giocato bene, sempre attenti nelle chiusure e precisi sulle palle aree. I quotidiani sportivi in edicola quest’oggi, hanno dato voti fra i 6,5 e il 7 per l’inglese e fra il 6 e il 6,5 per il capitano. Facilitati dall’assenza di Victor Osimhen, i due hanno avuto quasi sempre la meglio sull’ex rossonero, Andrea Petagna. Il compito è sicuramente stato facilitato dalle caratteristiche che lo stesso Petagna ha. Lui è una boa, che spesso torna indietro per fare a sportellate sulle palle alte. Difficilmente si vede Petagna muoversi sull’esterno per tentare una giocata. Sotto questo punto di vista i centrali del Milan sono stati facilitati, ma è anche vero che non hanno mai lasciato spazio all’attaccante del Napoli per rendersi pericoloso. Tomori in questo campionato è il rossonero che ha giocato più di tutti con 1477 minuti in campo, mentre Romagnoli di minuti ne conta 919. Sul gol preso dopo 5 minuti entrambi i centrali non hanno colpe dato che Eljif Elmas è sbucato nella zona di Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic. Entrambi questi ultimi erano disattenti sul calcio d’angolo battuto da Piotr Zielinski. Mister Stefano Pioli in vista della trasferta di Empoli può stare tranquillo per quanto riguarda la difesa, Tomori e Romagnoli sono affidabili. Quello che manca in questo momento sono le idee offensive, che hanno portato la squadra a segnare meno nelle ultime partite.