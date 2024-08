Milan-Torino, formazioni ufficiali: solo panchina per Theo, c'è Saelemaekers esterno basso

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita d'esordio della Serie A 2024/25.

Solo panchina per Theo Hernandez, con Alexis Saelemaekers che prende il posto del francese. Loftus-Cheek arretrato in mediana, al fianco di Bennacer mentre davanti solo panchina per Morata con Jovic che sarà l'unico terminale offensivo, supportato da Pulisic come trequartista centrale e con Chukwueze e Leao ai lati. In panchina anche Pavlovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. A disp. Raveyre, Torriani, Morata, Reijnders, Okafor, Theo Hernandez, Pavlovic, Terracciano, Gabbia, Musah. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Karamoh, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

ASSISTENTI: Scatragli e Moro.

IV UOMO: Giua.

VAR: Doveri.

AVAR: Di Bello.