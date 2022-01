Milan, tre ottime notizie sui recuperi di Ibra, Leao e Rebic

Tre novità di giornata importanti e soprattutto dal buon sapore per il Milan. Da Milanello sono infatti arrivati soltanto degli ottimi segnali dato che Ibrahimovic, Rebic e Leao sono tornati finalmente ad allenarsi dopo i rispettivi infortuni. L'attaccante svedese ha svolto l'intera sessione in gruppo, così come il giovane portoghese che ha lasciato i proprio compagni soltanto per una piccola parte della sessione svolgendo lavoro personalizzato. Allenamento diviso in due invece per Rebic, che in una prima fase ha seguito i rossoneri ed in una seconda ha proseguito individualmente.

Un 2022 che inizia dunque per il verso giusto per il Milan dopo una seconda metà di 2021 contraddistinta da una serie quasi continua di infortuni. I tre attaccanti proveranno a recuperare già per la sfida contro la Roma, in programma a San Siro il prossimo 6 gennaio. Ritrovare il centravanti titolare, oltre che miglior marcatore e leader del Milan, sarà fondamentale per la sfida contro i giallorossi. Allo stesso modo, riavere uomini del calibro di Leao e Rebic potrebbe restituire maggior qualità, fantasia ed esplosività in una zona di campo fondamentale per gli schemi e l'interpretazione di gioco del Milan.