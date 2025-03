Milan, tutto fatto per il rinnovo di Maignan. Manca solo la firma, ma si attende l'ok del nuovo ds

vedi letture

Dopo aver saltato l'ultima partita contro il Lecce per squalifica, Mike Maignan è pronto a tornare titolare domani sera contro il Como tra i pali della porta rossonera. Il portiere francese, diventato il nuovo capitano del Milan da quando c'è Sergio Conceiçao in panchina, non sta giocando una grande stagione e soprattutto negli ultimi mesi non sono mancate le critiche nei suoi confronti a causa alcuni errori che non sono da lui, come per esempio quello contro il Feyenoord in Olanda o quello che ha portato all'autogol di Thiaw contro il Torino.

MANCA LA FIRMA - Come spiega stamattina il Corriere dello Sport, negli ultimi mesi Maignan ha trattato con il Milan il rinnovo del suo contratto che scade nel 2026 e ha trovato un accordo verbale per il prolungamento fino al 2028 con aumento dell'ingaggio (5 milioni di euro a stagione). Manca solo la firma che però non è ancora arrivata per diversi motivi: prima di tutto il club rossonero sta riflettendo sulle prestazioni del giocatore francese che quest'anno non è più un fattore come in passato. Il suo rinnovo dovrà poi passare al vaglio anche del nuovo direttore sportivo che verrà nominato nelle prossime settimane.

ALTRI RINNOVI - Dunque il rinnovo di Maignan è praticamente fatto, ma ci sono alcuni aspetti che il club sta valutando e per questo motivo non è ancora arrivata l’ufficialità come è successo invece nei giorni scorsi per il prolungamento di Tijjani Reijnders fino al 2030. Oltre al francese, è vicino poi il rinnovo anche di Christian Pulisic, decisivo con una doppietta nell'ultima vittoria contro il Lecce. Resta invece in stand-by la trattativa per prolungare Theo Hernandez, il quale sta vivendo anche lui una stagione al di sotto delle aspettative come Maignan.