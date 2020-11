Milan, un'occasione sprecata ma la reazione c'è stata. Ora una sosta benedetta

Una vittoria contro il Verona avrebbe permesso al Milan di staccare ancora di più le inseguitrici, ma alla fine contro i veneti è arrivato un pareggio conquistato nel finale grazie al solito Ibrahimovic. In molti aspettavano i rossoneri al varco dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille e la squadra di Pioli ha risposto piuttosto bene anche se non sono arrivati i tre punti che, vista la prestazione e le tante occasioni da gol create, sarebbero stati più che meritati.

QUANTI TIRI - L'inizio di gara è stato scioccante, con il Verona avanti di due gol dopo 19', ma la reazione del Diavolo c'è stata ed è stata veemente. Basta vedere i numeri del match relativi alle conclusione verso la porta di Silvestri (dati Lega Serie A): 27 tiri totali del Milan contro i 5 dei gialloblu di Juric. I rossoneri ci hanno provato in ogni modo, soprattutto nella ripresa quando hanno sbagliato un rigore con Ibra e hanno colpito anche un incrocio dei pali sempre con le svedese. Ed è innegabile che il migliore in campo tra i veneti sia stato Silvestri, autore di diverse grandi parate. La reazione dopo il ko contro il Lille c'è stata eccome, anzi è stata ancora più forte visto il doppio vantaggio del Verona.

RICARICARE LE PILE - Ora ci saranno due settimane di sosta per gli impegni delle nazionali, una sosta davvero benedetta per i ragazzi di Pioli che arriva al momento giusto: nelle ultime gare, infatti, il Milan è apparso meno brillante di qualche settimana fa e dunque un po' di riposo farà solo bene ai giocatori rossoneri, nonostante tanti di loro saranno impegnati con le rispettive nazionali. Due settimane che serviranno per ricaricarsi sia mentalmente che fisicamente perchè dopo la sosta il Diavolo è atteso da un altro tour de force con ben dieci match in un mese.