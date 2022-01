Milan, un ultimo colpo... in uscita: Castillejo verso il Valencia. Su Gabbia una (quasi) certezza: resta!

Dopo Lazetic, il mercato in entrata del Milan non dovrebbe riservare altre novità o sorprese dell’ultima ora. Certo, potrebbe arrivare un difensore giovane (Thiaw dello Schalke ed Esteve del Montpellier sono i nomi più caldi), ma niente che possa in qualche modo far saltare dalla sedia un tifoso a caccia di emozioni forti. Insomma, nessun colpo eclatante: dalle parti di via Aldo Rossi non ci sono bombe all’orizzonte.

Direzione Valencia

In uscita, invece, potrebbe muoversi qualcosa. Ceduto Conti alla Sampdoria e risolto in anticipo il prestito di Pellegri, c’è un altro rossonero che potrebbe lasciare Milanello entro la fine di gennaio: si tratta di Castillejo, il quale non rientra più nei piani di Pioli e del club. Lo spagnolo sembra ormai essersi rassegnato all’idea di fare le valigie e ha espresso la volontà di tornare in Spagna. Ebbene, il suo futuro potrebbe essere proprio nella Liga, per la precisione al Valencia. La trattativa per il prestito è ben avviata, con il Milan che, ovviamente, vorrebbe inserire almeno il diritto di riscatto nell'accordo.

Rinnovo e conferma

Matteo Gabbia, invece, dovrebbe restare agli ordini di Stefano Pioli, almeno fino al termine della stagione. Le pratiche per il rinnovo sono già state avviate, con il difensore che, come detto, dovrebbe rimanere in rosa, soprattutto se - ipotesi più che possibile - il Milan non dovesse aggiungere un centrale al pacchetto arretrato.