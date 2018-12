Mistero Higuain, non segna da 13 ore: dopo la nottataccia contro la Juve è cambiato tutto

Un bel rompicapo da risolvere. Come se non bastassero già gli altri. Cos’è successo a Gonzalo Higuain? Un autentico mistero, considerata la partenza a suon di gol del Pipita, in grado di trascinare il Milan nella primissima parte della stagione. All’improvviso, però, il centravanti argentino si è inceppato.

CRISI - I numeri di Higuain certificano la sua crisi: nona partita senza segnare, 802 minuti di digiuno, qualcosa come 13 ore. Un’eternità per un campione come Gonzalo - sottolinea il Corriere della Sera - per uno del suo talento. Dalla nottataccia contro la Juve tutto è cambiato: da quello snodo che tanto attendeva, il Pipa è precipitato in una spirale negativa, in una crisi prima ancora personale che tecnica, mentale prima che agonistica.

SARRI - Insomma, qualcosa si è rotto. E forse è proprio lì, dopo quella partita, che ha iniziato a pensare di nuovo al suo vecchio maestro Sarri, il quale farebbe carte false per averlo al Chelsea. Higuain non è più sereno. E soprattutto non segna. I quasi 10 milioni di stipendio hanno il loro peso in questa vicenda, così come le voci di un Milan che sta valutando di non riscattarlo a giugno. Gonzalo ha bisogno di sentirsi centrale, per rendere.