Mix di potenza e qualità: Loftus-Cheek sarebbe un unicum per Stefano Pioli

Ruben Loftus-Cheek è un obiettivo concreto per il centrocampo del Milan. Il calciatore inglese classe 1996 è in uscita dal Chelsea, squadra in cui ha giocato fin da giovanissimo, salve qualche prestito per farsi le ossa in qualche club minore. I blues, dopo il mercato faraonico della stagione che si sta per concludere, si ritrovano in rosa diversi giocatori in esubero e che cercheranno una nuova sistemazione. Uno di questi è proprio Loftus che ha ancora un anno di contratto a Londra ma ha intenzione di cambiare aria per trovare più spazio. I rossoneri sono in pole position per un calciatore che al Milan manca: un'esplosione di fisicità e qualità, in mezzo al campo.

Unicum

Nell'intervista che la redazione di MilanNews.it ha fatto al giornalista inglese Paul Lagan (Capital Football), il collega ha commentato così quelle che sono le qualità di Loftus-Cheek: "In Premier League non c'è nessun giocatore che abbina presenza fisica, forza e qualità come Ruben". Parole significative e che sottolineano con precisione quelle che sono le caratteristiche che il Milan sta cercando sul mercato per rinforzarsi in mediana: un centrocampista dalla grande stazza fisica, 191 centimetri, che ha però la capacità di sfruttare la sua qualità tecnica in diverse zone del campo. Una tipologia di giocatore che, in questa stagione, dopo l'addio di Franck Kessie che in parte ricalcava queste esigenze, è mancata moltissimo alla squadra di Stefano Pioli. "Grazie alla sua stazza, è alto 191 cm, ha una presenza imponente in campo ed è molto potente quando si sbilancia in avanti con la palla al piede. Togliergli la palla è un compito assai difficile perché sa proteggerla benissimo anche in velocità", ha continuato Lagan ai nostri microfoni. Un mix potenzialmente esplosivo che potrebbe garantire ai rossoneri diverse soluzioni.

Ovunque

L'altro peculiarità di Loftus-Cheek da circolettare con la matita rossa e che ha fatto finire il calciatore del Chelsea in cima al taccuino di Maldini e Massara, è la sua duttilità. Negli ultimi anni spesso il Milan si è mosso verso profili di questo genere (anche lo stesso Kamada va in questa direzione) anche perchè a Stefano Pioli piace molto giocare con le posizioni dei suoi calciatori in campo durante la partita. Loftus arriverebbe a Milano con un bagaglio di esperienza importante in diversi ruoli, come ci ha sottolineato Lagan: "Dà il meglio di sé da centrocampista offensivo però i tanti allenatori del Chelsea negli anni l'hanno impiegato in ruoli diversi. Per Antonio Conte era addirittura un attaccante, altri l'hanno utilizzato da ala o centrale di difesa". Trequartista, mediano, mezzala o anche centrocampista centrale: Loftus-Cheek è in grado di giocare con qualità e quantità in tutte le zone della mediana e sa spingersi anche più avanti. Il collega britannico ha poi suggerito come lo vedrebbe bene in questa fase della sua maturazione: "Però in questa fase della sua carriera lo vedo bene da playmaker davanti alla difesa". Insomma se il Milan dovesse assicurarsi le prestazioni di questo giocatore sarebbe un colpo interessantissimo e che garantirebbe soluzioni quasi illimitate a Pioli.