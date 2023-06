Kamada sempre più vicino al Milan. La sua duttilità sarebbe fondamentale

MilanNews.it

Daichi Kamada è sempre più vicino al Milan: il centrocampista giapponese, in scadenza il prossimo 30 giugno con l'Eintracht Francoforte, ha ormai da diversi giorni raggiunto un accordo con la dirigenza rossonera e attende solo il via libera dal suo club per spostarsi in Italia; tale via libera, infatti, arriverà solo dopo la finale di DFB Pokal che l'Eintracht giocherà sabato contro il Lipsia.

Ormai, comunque, è praticamente tutto fatto. Anche nella giornata di ieri ci sono stati contannti che lo dimostrano.Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la dirigenza rossonera ha incontrato a Casa Milan l'avvocato Giuseppe Bozzo, intermediario dell'operazione, per definire gli ultimi dettagli. Il giapponese sosterrà settimana prossima le visite mediche prima di firmare con il Milan un contratto di 4 anni a circa 3 milioni di euro a stagione.L'acquisto di Kamada sarebbe molto importante, per vari motivi. Intanto perché arriverebbe a parametro zero a fronte di un valore del cartellino, secondo Transfermarkt, di 30 milioni di euro, e poi perché regalarebbe a Pioli un giocatore molto molto duttile, capace di giocare sia da mediano che da mezzala che da centrocampista trequartista, ruolo in cui spesso il tecnico rossonero ha schierato non un trequartista di qualità, ma un giocatore un po' più di sostanza.