MN - André Silva-Monaco: trattativa saltata definitivamente

Arrivano nuovi aggiornamenti in merito all'affare tra Milan e Monaco per André Silva: secondo quanto appreso questa mattina da Milannews.it, la trattativa è saltata definitivamente. In Francia dicono che l'operazione sia saltata per un problema fisico riscontrato durante le visite mediche dell'attaccante portoghese, mentre dal Milan sottolineano che il problema è il mancato accordo economico tra il giocatore e il club monegasco. André Silva resta comunque sul mercato: la società di via Aldo Rossi spera infatti di riuscire a vendere l'ex Porto nelle prossime settimane ad altri club.