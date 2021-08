MN - Attacco Milan, Ibra e Giroud non bastano: che non si faccia l’errore dello scorso anno (PODCAST)

Sono due sessioni di mercato estivo che, in base a quanto è risultato a tutti gli organi di informazione, il Milan sia alla ricerca di una prima punta giovane da inserire nella propria rosa. Ma ad oggi, sotto questo aspetto, non ci sono stati passi in avanti.

È giusto rimarcare come sostenere un’intera stagione o metà di essa con i soli Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud può essere un rischio forte, soprattutto per la gestione di Ibra che non potrà essere sottoposto a tour de force.

Da qui al 31 agosto c’è tempo per agire, ma va evitato l’errore dello scorso anno poi sfociato nell’arrivo di Mandzukic.

L’analisi nel podcast odierno.