MN - Bonaventura: "Non ci si abitua mai al derby, ogni volta è più emozionante. Un sogno giocare nel Milan"

Del palco dell'Oratorio "S. Andrea" di Sesto San Giovanni, ospite dell'evento Junior TIM Cup "Il Calcio negli Oratori", il rossonero Giacomo Bonaventura ha parlato a tutti i bambini presenti. Queste le dichiarazioni raccolte da MilanNews.it: "I bambini sono fonte d'ispirazione per tutti noi, quando giocano si divertono e dovremmo imitarli anche noi. Purtroppo tra i grandi c'è l'obbligo di fare risultati e pressioni, ma quando ci si diverte in campo è tutto più bello".

Giocare nel Milan: "Arrivare in una grande squadra era il mio sogno fin da bambino. Giocare nel Milan è come realizzare il mio sogno, ogni volta che scendo in campo è una grande emozione".

I tuoi primi ricordi col pallone: "Ogni volta che entro a San Siro, in uno stadio così bello, mi tornano in mente i ricordi di bambino con il calcio nei campi di provincia e mi sento orgoglioso".

I momenti più belli della carriera: "Ce ne sono stati tanti, difficile dirne uno. Probabilmente l'esordio in Serie A, ero molto teso, poi soprattutto la prima volta in campo con la maglia della Nazionale".

Giocare il derby: "Quando ero piccolo potevo solo sognare una cosa del genere, quindi capisco che ho fatto strada. Ogni volta l'emozione è sempre più grande, non ci si abitua mai al derby. È sempre più bello".

L'importanza del Fair Play: "Qualifica il giocatore in campo, chi è più corretto è più bravo. Ammiro molto i compagni corretti e che mantengono un atteggiamento positivo verso avversari ed arbitro".