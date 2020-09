MN - Brahim Diaz al Milan in prestito secco, i club continueranno a negoziare durante la stagione. Arriverà domani in Italia

Brahim Diaz al Milan, questa volta ci siamo per davvero. Un'idea nata nelle scorse settimane, con l'intenzione di mettere a disposizione di Pioli il prima possibile un nuovo rinforzo offensivo, e ormai davvero prossima alla chiusura.

La trattativa con il Real Madrid non è stata facile visto che i Blancos fin dall'inizio sono stati chiari sul non voler perdere il controllo del giocatore (si veda l'operazione Reinier al Borussia Dortmund) e fino alla fine sono rimasti sulla propria posizione, rifiutando quindi il diritto di riscatto e controriscatto proposto dal Milan. Dopo giorni di contatti e discorsi sulla formula oggi i rossoneri hanno accontentato finalmente il Real, con il giocatore che è così pronto per lo sbarco in Italia, previsto per domani. Si sta organizzando il suo arrivo a Milano, fra tampone obbligatorio e visite di rito, previste fra giovedì e venerdì, prima della firma. Brahim Diaz è quindi pronto ad iniziare la sua nuova avventura rossonera, seppur in prestito secco, e mister Pioli potrà così contare su un nuovo rinforzo offensivo: stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it le due società comunque si aggiorneranno nel corso della stagione per discutere sulla formula per un possibile acquisto. L'operazione, che può essere anche etichettata come un gentlemen agreement, è stata curata dall'intermediario Edoardo Crnjar, decisivo nell'avviare e tenere vivi i contatti tra Milan e Real Madrid.