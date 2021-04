MN - Buone notizie da Milanello: Mandzukic, Brahim e Leao hanno svolto tutto l'allenamento in gruppo

Ottime notizie in casa Milan. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, mister Pioli ritrova anche Mario Mandzukic e Brahim Diaz, dopo aver recuperato Rafael Leao. L'attaccante croato e il trequartista spagnolo, infatti, hanno svolto tutto l'allenamento odierno in gruppo. Ancora a parte, invece, Alessio Romagnoli e Davide Calabria.

TORNA MARIO - Tre recuperi fondamentali per Stefano Pioli, che ora potrà contare su tutto il pacchetto offensivo messo a disposizione dalla società rossonera. Mario Mandzukic, arrivato nel mercato di gennaio, è stato acquistato per rendere ancora più pericoloso l'attacco rossonero. Ma l'attaccante croato è stato molto sfortunato: dopo aver collezionato cinque presenze (quattro in campionato e una in Europa League), realizzando zero gol, il classe '86 non si è più visto in campo a causa di molti problemi fisici. Ora Mario avrà nove partite, a partire da quella di Parma, per conquistarsi una conferma per il prossimo anno.

LEAO E BRAHIM - Non solo Mandzukic, nell'allenamento odierno si sono rivisti anche Rafael Leao e Brahim Diaz. L'attaccante portoghese, autore di una stagione molto altalenante, fin qui ha realizzato 5 gol e fornito 5 assist in 22 presenze in Serie A. L'ex Lille, alle prese nelle ultime settimane con un problema muscolare rimediato tre settimane fa contro il Napoli, torna quindi a disposizione di Pioli. Anche Brahim Diaz, quest'oggi, ha svolto tutto l'allenamento in gruppo. Smaltito quindi il problema al piede rimediato in nazionale. Il trequartista spagnolo, in 19 partite di campionato, è andato a segno solamente in due occasioni. Sono tre, invece, i passaggi chiave per i compagni.