MN - Buone notizie su Tonali: oggi ha svolto allenamento in gruppo

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie da Milanello per quanto riguarda Sandro Tonali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, il centrocampista rossonero ha svolto tutto l'allenamento del pomeriggio in gruppo ad eccezione della partitella finale. Il numero otto milanista era uscito nel corso dell'amichevole giocata contro il Vicenza lo scorso 6 agosto per un problema muscolare. Tonali è stato poi costretto a saltare anche la prima gara di campionato contro l'Udinese ma dovrebbe esserci già domenica prossima per l'Atalanta.

di Antonio Vitiello