MN - Caccia al centravanti, da Zirkzee a Lukaku fino a Gimenez: il bollettino aggiornato

Un silenzio di lavoro, costante e quotidiano. Il Milan si sta muovendo, al netto dei rumors, sulle sue priorità del calciomercato con l’obiettivo di fare gli innesti giusti per rendere ancora più forte la squadra rispetto a quella della passata stagione. La necessità primaria è quella del centravanti, perché l’addio di Olivier Giroud impone al club di andare a prendere una prima punta sulla quale poter strutturare il progetto sportivo almeno a medio termine.

Zirkzee priorità

Gli ultimi giorni, su Joshua Zirkzee, sono rimasti abbastanza interlocutori. La trattativa non è morta, il Milan non ha abbandonato il suo obiettivo primario e da lunedì prossimo potrà attivare la clausola da 40 milioni da pagare al Bologna. Manca sempre l’accordo con Kia Joorabchian, che sta provando ad attirare altri compratori che gli riconoscano i 15 milioni di commissioni che lui richiede per dare il via libera al completamento dell’operazione. Il Milan, come noto, non vuole pagare quella cifra e continua la sua opera diplomatica per far si che le richieste di Kia possano abbassarsi. È probabile che dopo l’Europeo le cose possa sbloccarsi, anche perché si avrà un quadro migliore della situazione.

Lukaku: cifre alte, ma è un’opzione

Ovviamente il Milan non è fermo solo su Zirkzee e il nome di Romelu Lukaku è stato fatto nei discorsi al quarto piano di Casa Milan. Il Chelsea, però, continua a seguire la sua idea di una cessione a titolo definitivo, con una valutazione sui 40 milioni per il cartellino del centravanti belga che, a sua volta, chiede un ingaggio importante, sui 7.5 milioni. Il Milan lo tiene in considerazione, ma a condizioni diverse e più vantaggiose visto che negli ultimi anni Big Rom si è mosso solo per trasferimenti di un anno per poi tornare a casa base. Se il Chelsea dovesse cambiare idea, allora il Milan potrebbe entrare davvero in scena.

Gimenez, Dovbyk e le alternative

Nei ragionamenti che vengono fatti dalla dirigenza milanista, oltre alle questioni economiche, c’è anche l’aspetto tecnico e anagrafico per la scelta del prossimo proprietario della maglia numero 9 del Milan. Ecco perché la candidatura di Santiago Gimenez (valutazione sui 50 milioni) del Feyenoord e di Artem Dovbyk del Girona (clausola da 40 come Zirkzee, ma commissioni più basse) rimangono dei nomi da non depennare dalla lista milanista.