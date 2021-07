MN - Calabria, rinnovo per quattro anni: i dettagli. E ora sotto con Kessie (PODCAST)

Il Milan e Davide Calabria insieme per almeno altre quattro stagioni. E' stato finalmente raggiunto l'accordo tra gli agenti del terzino rossonero e la dirigenza milanista, al termine di una trattativa lunga e, in certi momenti, anche complessa che ha vissuto fasi di stallo e accelerazioni. Con fatica, si è però arrivati alla fumata rossonera che verrà annunciata nelle prossime ore se non cambieranno i piani comunicativi del club.

Adesso, però, toccherà al dossier Franck Kessie. il centrocampista ivoriano vuole rimanere al Milan, ma vuole che venga riconosciuto il suo valore. E' uno dei giocatori più forti della rosa, è uno dei leader dello spogliatoio e non farebbe fatica a trovare una squadra tra quelle che competono ad alti livelli, soprattutto in Premier League. Il Milan sa che dovrà fare uno sforzo importante per trattenerlo e sembra disposto a farlo.

Nel podcast odierno tutti i dettagli.