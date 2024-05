MN - Casa Milan, incontro in corso tra i dirigenti rossoneri e quelli dello Stoccarda: Guirassy e altri giocatori sul tavolo delle discussioni

Secondo quanto appreso da Milannews.it, è in corso a Casa Milan un incontro tra la dirigenza sportiva del club di via Aldo Rossi e tre dirigenti dello Stoccarda. Sul tavolo c'è ovviamente il nome di Serhou Guirassy, attaccante guineano classe 1996 che il Diavolo segue da parecchio tempo e che ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Oltre che di lui, però, si parlerà anche di altri calciatori della rosa della squadra tedesca che ha chiuso la Bundesliga al secondo posto alle spalle del Bayer Leverkusen e davanti al Bayern Monaco.

Questi i numeri stagionali di Guirassy con la maglia dello Stoccarda:

PRESENZE IN BUNDESLIGA: 28

PRESENZE IN COPPA DI GERMANIA: 2

PRESENZE TOTALI: 30

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 2380'

GOL IN BUNDESLIGA: 28

GOL IN COPPA DI GERMANIA: 2

GOL TOTALI: 30

di Antonio Vitiello