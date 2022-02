MN - Caso Leao - Lille condannato, ma ecco cosa succede adesso: i dettagli

Il Tas di Losanna, secondo le indiscrezioni rilanciate dal portale portoghese Record, ha condannato il Lille al pagamento di 20 milioni come risarcimento allo Sporting Lisbona all’interno del “caso Leao”. Il giocatore del Milan, da quanto filtra dalla Svizzera, è stato assolto dal collegio giudicante che ha riversato sul club francese l’intera responsabilità del pagamento del risarcimento per i fatti accaduti nel 2018. Breve recap: Leao rescisse per giusta causa il suo accordo con lo Sporting dopo l’irruzione di un gruppo di ultras nel centro sportivo bianco verde e dove aggredirono alcuni dei calciatori presenti. L’attuale attaccante del Milan fece valere questo episodio come giusta causa per liberarsi dal vincolo e firmare a zero, successivamente, con il Lille.

COSA SUCCEDE ADESSO

Dunque il Lille è stato condannato in solido al pagamento della cifra in quanto Leao, con l’attuale stipendio che percepisce dal Milan, non avrebbe potuto – in alcun modo – coprire la cifra sentenziata dal Tas, che è addirittura superiore a quella che era stata decisa dai due tribunali ordinari portoghesi che avevano condannato Leao a pagare 16.5 di risarcimento allo Sporting. È assai probabile che ora il club francese e i legali del giocatore – che rimane condebitore - si siedano attorno ad un tavolo per capire se il ragazzo, che è comunque stato l’autore effettivo della risoluzione unilaterale del contratto con lo Sporting, possano trovare un accordo per far si che Leao – tramite un contributo di solidarietà – partecipi alle spese. Che oggi sarebbe una partecipazione minima visto il salario che percepisce al Milan mentre sarebbe potuto essere più ampio qualora il rinnovo di contratto fino al 2026 fosse già operativo, visto che comporterebbe un sostanzioso aumento di ingaggio fino a 4/4.5 milioni all’anno. Non c’è dunque da sorprendersi se il deposito del rinnovo del contratto con il Milan avvenga dopo che si saprà la data effettiva entro la quale il Lille dovrà saldare lo Sporting Lisbona.