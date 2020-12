MN - Causa Boban-Milan: club pronto al ricorso in appello contro la sentenza di primo grado

Il tribunale del lavoro di Milano ha emesso la sentenza di primo grado in merito alla causa intentata da Zvonimir Boban contro il suo licenziamento dal Milan a seguito dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nello scorso mese di marzo. Il giudice ha dato ragione all’ed Chief of Football milanista, stabilendo che il club rossonero dovrà risarcirlo con 5 milioni e 375 mila euro più le spese processuali. Un atto accolto con soddisfazione da Zvone, che tuttavia sa bene che la partita non è ancora finita.

Come appreso da MilanNews.it, il Milan attende di leggere le motivazioni della sentenza e poi, quasi certamente, predisporrà il ricorso per portare la causa al secondo grado di giudizio. Il club vuole dimostrare, in tribunale, la legittimità della scelta operata, ovvero quella di licenziare Boban per giusta causa. È possibile che nelle prossime ore arrivi anche una nota ufficiale del Milan in merito al ricorso in appello.