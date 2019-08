MN - Correa vuole il Milan: l'argentino lo ha ribadito anche oggi alla dirigenza dell'Atletico Madrid

Angel Correa ha le idee chiarissime per il suo futuro: vuole giocare nel Milan. E, secondo quanto appreso da Milannews.it, lo ha ribadito ancora una volta oggi alla dirigenza dell'Atletico Madrid dopo l'allenamento della formazione di Simeone. La volontà dell'attaccante argentino è chiara, ora tocca alle due società arrivare ad un accordo e soddisfare il desiderio del giocatore sudamericano che si è promesso al Milan già da diverso tempo. Nelle ultime ore, la trattativa tra i rossoneri e l'Atletico Madrid sembra essersi sbloccata, anche se per ora non c'è ancora un accordo definitivo, soprattutto per quel che riguarda i bonus. Correa, intanto, continua ad allenarsi con i Colchoneros e spera di ricevere presto la chiamata del Milan per volare in Italia e iniziare la sua nuova avventura rossonera dopo le visite mediche di rito e la firma sul contratto.