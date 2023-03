MN - Da Milanello: Bennacer e Calabria recuperati. Hanno lavorato in gruppo

Fonte: Antonio Vitiello

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Ismael Bennacer e Davide Calabria hanno svolto oggi l'allenamento in gruppo a Milanello, prima seduta della settimana dopo la vittoria sull'Atalanta e in vista del prossimo match; per entrambi si punta al pieno recupero per la sfida di sabato contro la Fiorentina e, di conseguenza, per quella dell'8 marzo a Londra contro il Tottenham. Al. momento, dunque, non ci sono uomini in infermeria.

Bennacer recupero fondamentale

Per Bennacer si tratta del rientro in gruppo dopo l'allenamento svolto con la squadra il 12 febbraio, la domenica precedente alla sfida di andata contro il Tottenham; in quel caso, l'algerino aveva provato a recuperare per giocare contro gli Spurs, ma le sue condizioni non permettevano di forzare ulteriormente e, come spiegato in seguito da Pioli, si è poi preferito non rischiare per averlo al 100% nelle prossime sfide di inizio marzo. Il suo ritorno sarebbe fondamentale per il Milan, non solo per una questione puramente tecnica (Bennacer è assolutamente il titolare di questa squadra), ma anche per l'assenza a centrocampo dello squalificato Krunic; il numero 4, dunque, potrebbe affiancare Tonali al "Franchi" a centrocampo.