MN - Da Milanello: Ibrahimovic, Calabria e Krunic hanno lavorato in gruppo

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Zlatan Ibrahimovic, Rade Krunic e Davide Calabria hanno lavorato oggi in gruppo a Milanello, impegnandosi, assieme a tutta la squadra, in un allenamento mattutino a due giorni dalla sfida di sabato contro l'Hellas Verona. Per il fuoriclasse svedese c'è speranza che possa rientrare tra i convocati per la sfida di San Siro; per quanto riguarda Calabria, inoltre, come già anticipato ieri, il recupero per il Verona è molto probabile.

di Antonio Vitiello