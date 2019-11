MN - Da Milanello: Suso completamente ristabilito. Difficile il recupero di Musacchio

Prosegue il lavoro del Milan in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus. Da Milanello continuano ad arrivare buone notizie su Suso, anche oggi in gruppo in entrambe le sessioni (mattina e pomeriggio), dunque lo spagnolo si può considerare completamente recuperato per il match all’Allianz Stadium. Difficile vedere in campo a Torino l’argentino Mateo Musacchio, anche oggi alle prese con un lavoro personalizzato per smaltire il fastidio muscolare all’adduttore. La squadra al mattino ha svolto test fisici, mentre al pomeriggio i giocatori hanno lavorato più sulla tecnica.

di Antonio Vitiello